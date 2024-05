BOQUETE, Il rigore pesava. Dedica? Alle mie compagne

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il pareggio contro l'Inter, che ha regalato alla Fiorentina la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, l'autrice della rete del definitivo 2-2 Veronica Boquete ha parlato ai microfoni ufficiali del club gigliato. Queste le sue parole a partire dall'importanza del rigore all'ultimo secondo del match: "Pesava abbastanza. L'arbitro ha detto che era l'ultimo pallone. Sapevo la responsabilità, sapevo che questo rigore era tanto pesante, però sentivo la fiducia delle compagne. Sono nove mesi che lavoro. Questa squadra ci ha sempre messo la faccia e anche oggi ci abbiamo creduto fino all'ultimo".

Quanto è stato difficile crederci fino all'ultimo?

"Provarci fino all'ultimo non è stato difficile. Sapevamo che la gara sarebbe stata complicata, ci eravamo dette che dovevamo in qualsiasi caso rimanere in partita e così abbiamo fatto. Il 2-1 ci ha dato fiducia e sapevamo che un gol si poteva fare. Tre giorni fa abbiamo subito una rete alla fine e oggi il calcio ci ha dato un'altra possibilità segnando all'ultimo secondo".

Dedica per questa qualificazione raggiunta?

"La dedica è sempre per la famiglia, ma oggi è soprattutto per le mie compagne. È quello che volevamo e anche la società ci ha sempre creduto. Quando si parla di società il primo pensiero è Joe Barone, lui sempre voleva vincere e oggi ci siamo andati vicino, ma è come se fosse una vittoria".