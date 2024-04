FILARMONICO A RFV, Il tempo è galantuomo: Parisi stia sereno

FirenzeViola.it

Roberto Filarmonico, scopritore e allenatore ai tempi dell'Avellino di Fabiano Parisi, è intervenuto oggi a 'Chi si compra', in diretta su Radio Firenzeviola: "Credo che a Fabiano non sia successo niente a parte i problemi con la tonsillite. La professionalità di questi giocatori è incredibile e forse Parisi ha pagato l'essersi messo a disposizione per giocare in un ruolo non suo in una fase della stagione. Il problema non è la crescita ma la continuità, Fabiano davanti ha un leader e il capitano della squadra quindi è normale che ci possa essere questo tipo di percorso. Lui però deve stare tranquillo: il tempo è galantuomo e dimostrerà il suo valore".

È sempre un po' corrucciato...

"Lui ha il broncio perché vuole essere sempre protagonista, per chi lo segue da tempo è la normalità perché non può esprimersi al meglio senza giocare. Lui vede il calcio come la cosa migliore della sua vita e senza giocare gli dispiace".

