EVACUO A RFV, Brugge da temere ma viola più esperti

L'ex attaccante Felice Evacuo, a Firenze nella stagione 2002-2003 con la maglia della Florentia Viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa viola. Queste le sue parole a partire dalla sfida di questa sera contro il Club Brugge in Conference League: "Credo che a questo punto della Conference arrivino squadre valide a livello tecnico. Il Brugge ha battuto squadre attrezzate e ha dimostrato di essere una squadra da temere. La Fiorentina ci tiene a vincere un trofeo e metterà tutte le sue energie per tornare in finale e magari raggiungere un trofeo. Direi che le due formazioni se la giocheranno alla pari anche se i viola hanno forse giocatori con più esperienza".

Come giocherà il Brugge?

"Il Club Brugge per modo di interpretare il calcio è simile alla Fiorentina. Non si arrocca dietro ma cerca di manovrare e di dominare nel palleggio. Sicuramente sarà una partita che si giocherà a viso aperto proprio per la mentalità offensiva dei due tecnici. Mi aspetto una bella partita".

Possono i gol subiti in contropiede spingere Italiano a cambiare mentalità nel corso del match?

"Con un ritorno già sai che giocherà nei 180 minuti e quindi prepari in modo diverso la prima sfida. Per quanto riguarda la mentalità è difficile fare retromarcia. Però questa è anche la mentalità che ha portato la Fiorentina ad ottenere grandi risultati. La partita di ritorno in Conference con il Viktoria Plzen è stata giocata in maniera straordinaria. Penso che questa mentalità sia un punto di forza della Fiorentina, anche se i viola hanno poi dei difetti come mostrato contro l'Atalanta".

Chi dovrebbe essere il rigorista della Fiorentina?

"Ho giocato con Nzola e posso dire che sa battere i rigori davvero bene. Il calcio di rigore è sempre particolare perché è un momento emozionalmente molto particolare. Quest'anno li hanno sbagliati in tanti. Molto dipende dallo stato mentale. Tutte le soluzioni su come batterlo possono essere giuste o sbagliate ma non in senso assoluto".

