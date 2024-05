BELOTTI ORA O MAI PIÙ: IL GOL È ORMAI DIVENTATO UN TABÙ

FirenzeViola.it

I tifosi della Fiorentina sperano di poter esultare stasera sia per una vittoria che per un gol, magari, proprio di Andrea Belotti. Sembra quasi un paradosso, ma il centravanti lombardo ha nelle finalizzazioni il suo più grande limite da qualche anno a questa parte. Un tempo il Gallo era capace di sfondare il tetto delle trenta reti stagionali, adesso si fa apprezzare più per il suo spirito di sacrificio che per il numero di gol. Non è un caso che abbia spostato ben poco gli equilibri del reparto offensivo viola.

Il piatto piange.

Belotti ha messo a referto appena una rete da febbraio: quella contro il Frosinone, poi il digiuno. Prendendo in esame le prime dodici giornate, solo due volte da quando gioca in Serie A il classe '93 ha fatto così male. Anzi pure peggio: 2022-23, con la Roma, zero reti. Stesso discorso per la stagione 2015-16 con la maglia del Torino, quando chiuse i dodici turni iniziali di campionato senza mai centrare la porta. Adesso però serve un cambio di passo deciso, magari anche per puntare all'Europeo.

Il futuro in viola.

Il Gallo se lo vuole guadagnare, e non è così impossibile. Di sicuro ci spera dal momento in cui si è trasferito (in prestito secco) a Firenze, per motivi tattici: "Ho scelto la Fiorentina perché congeniale al mio modo di giocare", disse. La qualificazione alla finale di Conference League sarebbe una buona base di partenza per ridiscutere con la Roma il suo trasferimento alla Fiorentina attraverso una formula diversa. In molti si augurano che questo avvenga, e che l'attaccante trascini la squadra ad Atene.