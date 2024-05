BRUGGE, Tra i nerazzurri anche un ex obiettivo viola

FirenzeViola.it

Tra i volti dei ragazzi terribili di Nicky Hayen in visita al Franchi, i tifosi gigliati più attenti più attenti potrebbero riconoscere un personaggio che in passato è stato nel mirino viola. Si tratta di Eder Alvarez Balanta, difensore colombiano in forza al Club Brugge ascrivibile però alla vasta cerchia degli ex obiettivi della Fiorentina. Era l'estate 2014 e la Viola si fiondò sull'allora ventunenne centrale sudamericano, allora in forza al River Plate. Gazzetta.it riporta addirittura la ricostruzione di un viaggio in Argentina da parte degli allori emissari viola, pronti a far firmare il contratto al calciatore.

Balanta ai tempi era cercato anche da Juventus e Roma, poi scelse il Basilea. Arriverà finalmente a Firenze, ma da avversario, in un ruolo probabilmente diverso. Tornato al Club Brugge a gennaio dopo un prestito allo Schalke 04, il classe '93 è stato spesso utilizzato da Hayen sia come terzino sinistro che da centrocampista difensivo.