TOP FV, Con il Sassuolo il migliore è Sottil. 2° Quarta

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domenica sera al Franchi la Fiorentina ha battuto il Sassuolo 5-1. Per i lettori di FirenzeViola.it, il migliore in campo è stato l'autore della rete del vantaggio viola, nonché dell'assist per il primo gol di Nico e per la rete di Barak, Riccardo Sottil. L'esterno classe 1999 ha raccolto ben 553 voti ovvero il 46,16% delle preferenze. Seconda posizione per Martinez Quarta con il 17,28 % dei voti. Terzo gradino del podio per il terzino sinistro ex Empoli Fabiano Parisi che ha ottenuto il 14,86 % delle preferenze. Medaglia di legno per Nico Gonzalez con 148 voti.

Questo il podio:

Riccardo Sottil: 553 voti(46,16%)

Martinez Quarta: 208 voti(17,28%)

Fabiano Parisi: 178 voti(14,86%)