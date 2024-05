MPASINKATU A RFV, Terrei Quarta, ma arriveranno offerte

FirenzeViola.it

© foto di Niccolò Santi

Protagonista su Radio FirenzeViola, l'esperto di mercato Malù Mpasinkatu ha parlato delle possibili prossime mosse di mercato in chiave Fiorentina, cominciando dal futuro di Lucas Martinez Quarta: "A me piace molto per come interpreta il ruolo e per la personalità, emana garra sudamericana. Lotterei per fare un investimento su di lui, poi dipende che cosa potrebbe arrivare come offerta in estate quando, ricordiamo, sarà a un anno dalla scadenza. E quando immagino arriveranno anche diverse offerte".

E sulle voci di Vincenzo Italiano come prossimo allenatore del Torino: "Non so se è una boutade giornalistica o qualcosa di concreto. Sicuramente lo vedrei più verso Bologna, anche per il fatto che lì c'è Sartori. Ci sarà comunque un grosso domino allenatori che deve solo essere innescato. Oggi Italiano è concentrato nel portare la Fiorentina alla seconda finale di Conference, di questo sono sicuro. E comunque, indipendentemente da come finirà, il ciclo Italiano non potrà essere considerato negativo".

