PRESTITI, In campo i 5 viola della Ternana. Bianco...

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel turno infrasettimanale di Serie B, valido per la 36° giornata, la Ternana ha perso in trasferta contro il Sudtirol. In campo, chi dal primo minuto chi a gara in corso, tutti e 5 i prestiti viola. Sono partiti nell'undici titolare i due difensori Lucchesi e Dalle Mura, il regista Amatucci e la seconda punta Distefano. È entrato poi al 54' Costantino Favasuli. Con questa sconfitta la la formazione di Breda rimane ferma in 17° posizione a quota 37 punti in calssifica, gli stessi di Bari e Ascoli. Al momento quindi per gli umbri la salvezza sarebbe legata ai play-out.

È invece salva aritmeticamente la Reggiana di Alessandro Nesta. Tra i protagonisti di questa salvezza il centrocampista in prestito dalla Fiorentina Alessandro Bianco. Il mediano classe 2002 in questa stagione ha collezionato 32 presenze, con 2 reti e un assist, in campionato.