TOP FV, Vota il migliore in Fiorentina-Sassuolo 5-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina batte 5-1 il Sassuolo al Franchi e sale così a quota 50 punti in classifica. Dopo un primo tempo terminato 1-0 per i ragazzi di Italiano grazie al destro a giro di Sottil, nella ripresa si accende il match. Nel giro di quattro minuti, dal 54' al 58', vengono segnati tre gol. Prima Martinez Quarta raddoppia per la Fiorentina, poi Thorstvedt riporta il Sassuolo ad un solo gol di distanza dagli uomini di Italiano e infine Nico Gonzalez segna la rete del 3-1. Barak e ancora Nico Gonzalez completano la serata della Fiorentina con i gol rispettivamente del 4-1 e del definitivo 5-1. Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il miglior viola in campo. Di seguito il link:

TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA CONTRO IL SASSUOLO