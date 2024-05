VERRATTI, Offerto al Barça ma solo 5% dei tifosi lo vuole

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il Barcellona è alla ricerca di un 'pivote', così' viene chiamato questo ruolo in Spagna, per il suo centrocampo e arriva la notizia, pubblicata dal 'Mundo Deportivo' sia sull'edizione in edicola che su quella online, che al club blaugrana è stato offerto Marco Verratti. L'ex del Paris SG l'estate scorsa è andato in Qatar per giocare nell'Al-Arabi, ma ora starebbe già stanco e vorrebbe tornare in Europa, e pur di riuscirci è disposto a decurtarsi in maniera notevole l'ingaggio. Il Barcellona ci sta pensando perché Verratti è un suo vecchio 'pallino' e già l'estate scorsa tentò di prenderlo, ricevendo un secco rifiuto dal Psg. Ora c'è questa possibilità, ma anche, per Verratti, la concorrenza di Kimmich del Bayern e Zubimendi della Real Sociedad.

I dubbi sull'ex pescarese, che piace per la sua grande esperienza, sono legati alla sua possibile mancanza di ritmo dopo un anno speso in un campionato scarsamente competitivo come quello del Qatar. Intanto sempre il 'Mundo Deportivo', giornale da sempre vicino alle cose del mondo 'barcellonista', ha lanciato un sondaggio sul giocatore preferito dai tifosi per questo ruolo, e Verratti occupa l'ultimo posto: soltanto il 5,8% dei sostenitori blaugrana con la maglia della squadra allenata da Xavi. Ora non rimane che attendere per vedere come andrà a finire. (ANSA).