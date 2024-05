OPTA, Viola è la 3ª favorita per la UECL: il Brugge è 2°

Per ora si tratta solo di una previsione statistica - ponderata sulla base del recente rendimento tanto nei rispettivi campionati che in Europa - ma la Fiorentina sembra avere delle quotazioni al ribasso non soltanto per ciò che riguarda la vittoria della Conference League ma anche della qualificazione alla finale di Atene. Stando alle percentuali rese note questa mattina dal portale Opta Analyst, ad oggi la squadra viola - prima del doppio confronto con il Club Brugge - ha appena il 42% di chances si qualificarsi all'ultimo atto di Atene (contro, ovviamente, il 58% della squadra belga) e in assoluto ad oggi solo il 18% di vincere il trofeo (contro il 27% dei nerazzurri).

Il resto delle percentuali (che ovviamente sono solo un'indicazione e non corrispondono alla verità del campo) sono così distribuite: per l'approdo in finale, l'Aston Villa ha l'80% delle possibilità di volare ad Atene rispetto al solo 20% dell'Olympiacos mentre per la sfida del 29 maggio all'Agia Sophia le percentuali sono così distribuite: inglesi primi e favoriti assoluti col 47%, Club Brugge al 27%, Fiorentina con il 18% e greci con il 7%.