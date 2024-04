FRANCHI, I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 2024-25. CONFERMATO IL TAGLIO AI POSTI "COMUNALI"

FirenzeViola.it

600.000 euro. È quanto pagherà la Fiorentina per l'uso dello stadio Franchi, solo ed esclusivamente il giorno delle partite, per la prossima stagione. Nei giorni senza partite procederanno i lavori di ristrutturazione in curva Fiesole e in porzione dei settori Maratona e Tribuna.

Vediamo nei dettagli la convenzione per il 2024-25 firmata la scorsa settimana.

Dalla prossima stagione tornerà a disposizione la Ferrovia e la capienza massima prevista durante gli interventi è di 22.000 posti. La convenzione sottoscritta tra Comune e Fiorentina "è prorogata con validità fino al 31/05/2025, o 30/06/2025 esclusivamente per lo svolgimento delle partite ufficiali di Campionato e Coppa della prima squadra maschile".

Oltre all'uso dello stadio con capienza ridotta, si garantisce l'uso della sala server, si conferma l'accesso al campo di gioco attraverso il tunnel e "la disponibilità dei locali e dei box per la gestione del servizio bar, buffetteria e somministrazione in genere di cibi e bevande ed attività commerciali".

I 600.000 euro saranno versati in tre scadenze: 300.000 entro il 31-12-24; 200.000 entro il 30-4-25; 100.000 entro il 31-7-25. Oltre a questo canone la Fiorentina dovrà farsi carico di altri costi, come già accaduto negli anni precedenti.

Restano a carico della Fiorentina i costi per la pulizia dell'impianto e all'esterno dello stesso (dopo le partite); tutti gli oneri connessi al montaggio e smontaggio delle recinzioni di protezione dell'area riservata di prefiltraggio; il canone di installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) per la pubblicità esterna ed interna allo stadio; i consumi di energia elettrica, acqua e gas; il 51% degli interventi "eventualmente prescritti da leggi dello Stato e/o dalla Prefettura e/o da autorità di P.S. e/o dagli organismi calcistici nazionali ed internazionali"; le spese del personale di polizia locale inerenti a prestazioni per l'espletamento dei servizi in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Solo il CIMP e le spese per la polizia Municipale sono altri 200.000 euro che andranno nelle casse di Palazzo Vecchio. Le utenze dello stadio e delle sedi sociali nel bilancio 2022-23 pesavano per quasi due milioni (in questa voce sono compresi i costi per gli allacciamenti e consumi per eseguire i lavori al centro sportivo di Bagno a Ripoli).

Nella proroga della convenzione rimangono confermati i 30 posti riservati all'Amministrazione, 3 in tribuna autorità, 10 in poltrona e 17 in tribuna laterale esterna, oltre a 10 tessere di servizio. Dalla stagione in corso i posti riservati a Palazzo Vecchio sono stati sensibilmente ridotti, prima erano 126 (16 in tribuna autorità, 55 in poltrona, 25 in poltroncina e 30 in curva Ferrovia – oltre a 10 tessere di servizio).

Spetterà al nuovo sindaco di Firenze e alla sua giunta stabilire i termini per l'eventuale proroga della concessione anche per la stagione successiva al 2024-25 e quindi consentire ai viola di continuare a giocare al Franchi durante tutti i lavori di ristrutturazione, o se trasferirsi provvisoriamente al Padovani adeguato alla serie A con una capienza da circa 18.000 posti. C'è chi dà per scontato che i gigliati non si sposteranno dal loro storico impianto e chi sostiene il contrario. Dal prossimo luglio tutto potrebbe essere più chiaro.