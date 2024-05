DE LA FUENTE, Dedichiamo la Champions a Barone

FirenzeViola.it

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorntina dopo aver conquistato la qualificazione alla UEFA Women's Champions League. Decisivo il pareggio in rimonta per 2-2 contro l'Inter per le ragazze allenate dal mister argentino che ha dichiarato: "Sapevamo che dovevamo battagliare. Abbiamo chiesto di stare in partita fino alla fine, anche dopo il 2-0 che ci poteva tagliare le gambe, ma la squadra ha dimostrato di voler mettere in campo il cuore. Il rigore non l’ho voluto vedere, la tensione era tanta e sarebbe stato un peccato non riuscire a pareggiare dopo una partita così.

C’è tanta emozione, il traguardo l’avevamo accarezzato la scorsa settimana e non era semplice riprendersi da quei quindici minuti. Questo traguardo non posso che dedicarlo a Joe Barone, che è sempre con noi. C’è stato qualcosa di magico anche oggi, con il salvataggio sulla linea al 90′ e poi il rigore della vittoria. Il ringraziamento va a queste giocatrici, alla società, al presidente Commisso e a sua moglie Catherine, che hanno creduto in me e nel mio staff tecnico".