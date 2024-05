AQUILANI, Dopo il ko del Pisa: "Il minimo errore è fatale"

FirenzeViola.it

Alberto Aquilani, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro la Cremonese: "Abbiamo regalato il primo gol su rigore e potevamo evitarlo. Andare sotto è complesso, specialmente contro una squadra forte e con giocatori forti. Il minimo errore in queste partite può risultare decisivo. Dopo il pareggio avevamo anche avuto l'opportunità di vincere. Nel finale l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato, però non ha cambiato la decisione.

Abbiamo cambiato qualcosa prima di questa partita, volevamo dare spazio a chi si allena sempre e al massimo. Grazie ai tifosi per essere stati presenti oggi, erano belli come lo sono spesso quando giochiamo fuori, peccato non avergli regalato una vittoria. Nella continuità del campionato il rammarico non è certamente per oggi, ci proveremo ancora nelle prossime due partite. Questa squadra dà sempre tutto".