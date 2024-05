HAYEN, Viola ci presserà alto ma noi vogliamo la finale

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Alla vigilia della semifinale d'andata di Uefa Europa Conference League contro la Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico del Club Brugge Nicky Hayen. Ecco le sue parole in vista del match contro i viola:

Sulla condizione psicologica della squadra: "Io voglio vincere tutte le partite e più si va avanti e meglio è. Noi giochiamo con tanta fiducia e vogliamo far vedere in campo che gioca insieme e che ha voglia di far bene. Non cerchiamo scuse per il numero di partite già giocate".

Su chi giocerà in porta: "Lo vedrete domani... ho parlato con entrambi i portieri ma non voglio dare vantaggi agli avversari. È stata una decisione difficile da prendere ma avere due portieri come i nostri è un lusso perché stanno facendo entrambi molto bene".

Sull'emozione di giocare una semifinale per un club belga dopo 31 anni: "E' una cosa molto bella: dobbiamo credere in noi stessa ma non dobbiamo accontentarci ma dobbiamo andare in finale. Faremo vedere la nostra fiducia anche in partita".

Su che tipo di partita farà la sua squadra domani: "Abbiamo visto che la Fiorentina è una squadra atipica rispetto alle altre italane: non fa mai catenaccio e gioca con una difesa molto alta. Tiene molto spesso palla. Siamo preparati per giocare in base a come giocherà la squadra viola. Immagino che la Fiorentina giocherà molto alta".

Su Kouame e la sua conoscenza del calcio belga: "Le qualità di Kouame sono note. Può fare gol e dare una grande mano. La Fiorentina però non è solo Kouame. Ha tanta esperienza e qualità, dovremo essere preparati".

Su questa edizione di Conference League: "Tutte le squadre che sono in semifinale sono qua perché lo hanno meritato. Noi ci prepariamo al meglio possibile per la partita di domani, poi penseremo all'eventuale finale".