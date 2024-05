PADRE BERNARDO A RFV, Litigai con Joe poi ci chiarimmo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A Radio FirenzeViola, nel corso di "Garrisca al Vento", è intervenuto padre Bernardo Gianni di San Miniato a Monte: "Non sono un tifoso che si accalora particolarmente, ma sono viola da tempo. Ho vissuto anche momenti molto intensi, anche funerali, l'ultimo di Kurt Hamrin. Ma anche alcuni gioiosi, come il matrimonio a San Miniato al Monte di Castrovilli e Rachele Risaliti. Tra l'altro proprio a San Miniato è sepolto proprio Cecchi Gori. Noi dal chiostro sappiamo come sentiamo i tifosi allo stadio e sappiamo come sta andando la partita... (ride, ndr)".

Qual era il suo rapporto con il dg Joe Barone?

"Sono responsabile, credo, di una sue ultime arrabbiature. Difendevo una collina nei pressi di Bagno a Ripoli, e ho toccato il tema delicato del Viola Park forse con un eccesso di critica. Joe voleva qualche chiarimento in proposito, ci era rimasto male, allora ci siamo scritti delle cose molto belle. Dovevamo vederci proprio il giorno dopo la gara contro l'Atalanta... Ci abbracceremo un giorno, in cielo".

