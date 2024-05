COLPANI, Da obiettivo viola a idea per la Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A novembre i media lo hanno accostato alla Fiorentina ma ora ad Andrea Colpani, giocatore del Monza, ci pensa, in maniera concreta, la Lazio per sostituire Luis Alberto. Lo spagnolo infatti ha già annunciato in diretta tv di voler lasciare la Lazio, con il club che non ha intenzione però di lasciarlo partire a zero ma che nel frattempo si è messa a cercare un sostituto.

E l'obiettivo numero uno, a quanto scrive il Messaggero oggi sembra essere proprio il centrocampista del club brianzolo che nei mesi scorsi si è guadagnato anche le belle parole di Antognoni che ha detto di rivedersi in lui. La Fiorentina (prima) e la Lazio (ora) non sono gli unici club estimatori visto che anche la Lazio ci pensa la Juventus.