COMMISSO, Sull'ACF Femminile: "L'Europa ci aspetta!"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio della Fiorentina femminile contro l'Inter valso la qualificazione ai preliminari di UEFA Women's Champions League: "Io e mia moglie Catherine siamo felicissimi per questo splendido traguardo. Siamo appena arrivati questa mattina a Firenze e abbiamo ricevuto questo splendido regalo. Le ragazze hanno disputato sin dall'inizio un campionato eccezionale e, nonostante tutto quello che è accaduto, sono riuscite a portare a termine una stagione sopra le righe.

Ringrazio tutti i nostri Dirigenti, Mister De La Fuente ed il suo staff e tutte le ragazze per la qualificazione raggiunta e sono certo che tutti insieme dedichiamo questo risultato a Joe Barone che ha sempre creduto nelle nostre ragazze, non facendo mai mancare il suo sostegno e quello di tutta la Fiorentina. Il Viola Park è stato importantissimo nel raggiungimento di questo traguardo perchè ha permesso loro di lavorare con le strutture più all'avanguardia, equiparandole in tutto e per tutto a quelle maschili. Brave ragazze!! L' Europa ci aspetta!".