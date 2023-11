FIORENTINA, Pubblicato il bilancio d'esercizio 22-23

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha pubblicato attraverso i suoi canali ufficiali il bilancio d'esercizio per la stagione 2022-2023. Record storico nei bilanci operativi con 147,9 milioni di euro, il 33% in più rispetto alla passata stagione. I ricavi totali invece, ovvero incluso il player trading, sono diminuiti dai 233,2 milioni della scorsa stagione ai 159,6 milioni di euro di quest'anno. Questo il bilancio d'esercizio pubblicato dal club viola:

Bilancio d’esercizio 2022/23: ACF Fiorentina registra ricavi operativi record

ACF Fiorentina comunica che i ricavi operativi (escluso il player trading) hanno raggiunto il record storico di €147,9 milioni, con un incremento del 33% rispetto ai €111,1 milioni dell'anno precedente. L'aumento dei ricavi è stato determinato dall'incremento dei diritti televisivi della Serie A, delle sponsorizzazioni, della pubblicità e degli incassi di biglietteria, oltre che dai ricavi ottenuti dal Club per il raggiungimento delle finali della UEFA Conference League e della Coppa Italia. I ricavi totali (incluso il player trading) sono diminuiti a €159,6 milioni rispetto ai €233,2 milioni dell'anno precedente, principalmente a causa di minori plusvalenze da cessione di calciatori, pari a €7,7 milioni, rispetto ai €114,1 milioni dell’esercizio precedente. In questo esercizio è stata registrata una perdita netta di €19,5 milioni, rispetto ad un utile netto di €46,8 milioni dell’esercizio precedente, che, come detto, ha beneficiato delle plusvalenze da compravendita di giocatori.

I costi di esercizio, prima degli ammortamenti, sono aumentati a €118,7 milioni da €105,9 milioni dell'anno precedente, soprattutto a causa dell'aumento delle spese per il personale che sono cresciute a €86,7 milioni da €80,9 milioni principalmente per stipendi più alti della prima squadra maschile, e dei maggiori costi per servizi, che sono saliti a €27,5 milioni da €21,9 milioni.

Escludendo le plusvalenze derivanti dal trading dei giocatori, l'utile prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e delle svalutazioni (EBITDA) è aumentato a €29,1 milioni da €5,2 milioni dell'anno precedente. Gli ammortamenti sono saliti a €55,8 milioni da €46,9 milioni, soprattutto a causa di quelli dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e delle immobilizzazioni immateriali.

Al 30 giugno 2023, il bilancio della Fiorentina presenta un attivo totale di €414,4 milioni, senza debiti finanziari con istituti di credito o altri soggetti e un patrimonio netto totale di €293,1 milioni, una forte dimostrazione della capitalizzazione del Club.

Nel quadriennio trascorso dall'acquisizione di ACF Fiorentina di giugno 2019, il socio unico del Club ha investito direttamente, o attraverso Mediacom, un totale di circa €418 milioni. Al 30 giugno 2023, gli impieghi di questo investimento complessivo consistono in: (i) €170 milioni per l'acquisto di ACF Fiorentina e i relativi costi di chiusura; (ii) €104 milioni per il Viola Park; (iii) €100 milioni da Mediacom per la sponsorizzazione del Club, contabilizzati come ricavi operativi nel bilancio; (iv) €24 milioni di liquidità nel bilancio della Fiorentina; e (v) circa €20 milioni per coprire le perdite operative durante il periodo di quattro anni.

Per la stagione 2023/24, Mediacom, il Main Sponsor del Club, ha sottolineato il suo impegno nella partnership commerciale, estendendo il suo accordo di sponsorizzazione annuale per €25 milioni. Inoltre, il Club prevede di effettuare ulteriori spese durante la stagione 2023/24 per completare la costruzione del Viola Park, per un investimento totale stimato di €117 milioni.