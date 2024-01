DALL'ARABIA, Il Viola Club risponde alla Fiesole

A due giorni da Fiorentina-Napoli, ecco la voce del popolo viola dall'Arabia. Con un Comunicato pubblicato sul proprio profilo X, l'Associazione Tifosi della Fiorentina in Medio Oriente ha risposto alla presa di posizione della Curva Fiesole sulla prossima Supercoppa Italiana (qui le foto degli striscioni esposti durante Fiorentina-Udinese): "

"Ci rivolgiamo a voi con profondo rammarico e tristezza per esprimere la nostra grande delusione per l'assenza della Curva Fiesole a Riyad. È veramente doloroso per noi tifosi della Fiorentina e sentiamo un vuoto nel nostro cuore. La Curva Fiesole è stata parte integrante della nostra identità da tifosi, sono lo spirito vero della squadra e la loro voce alta riempiva gli stadi, dandoci forza e sostegno in ogni partita. La loro assenza sarà un grande vuoto nei nostri cuori e in tutto lo stadio. Tuttavia, desideriamo confermare che non ci arrenderemo mai. Faremo tutto il possibile per sostenere la nostra amata squadra nella sua partita di giovedì. Saremo lì sugli spalti, cercando in ogni modo di esprimere il nostro amore e la nostra lealtà alla Fiorentina. Sappiamo che non saremo in grado di colmare il vuoto lasciato dalla Curva Fiesole, ma siamo impegnati a continuare a sostenere il club e la squadra.

Continueremo ad essere fedeli alla Fiorentina in ogni momento, li supporteremo e incoraggeremo indipendentemente dalle circostanze che i tifosi potrebbero affrontare. Crediamo che l'amore e la lealtà che abbiamo per la Fiorentina non saranno influenzati dalla semplice assenza della Curva Fiesole. Sono veri coraggiosi e rimarranno nei nostri cuori. Continueremo a sostenere e sostenere la squadra con tutte le nostre forze, perché la Fiorentina non è solo una squadra di calcio per noi, ma è la nostra famiglia e la nostra passione. In questi tempi difficili, la nostra unità come tifosi e la nostra solidarietà saranno più importanti che mai. Resteremo uniti e rimarremo sempre dietro la Fiorentina".