© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Altro striscione polemico della Curva Fiesole, stavolta contro la Supercoppa. "Non è una presa di posizione solo senso della ragione. No alla Supercoppa in Arabia Saudita", lo striscione esposto dalla parte calda del tifo della Fiorentina al 42' della sfida contro l'Udinese.