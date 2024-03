D'AMICO A RFV, Barone persona speciale. L'entusiasmo...

FirenzeViola.it

Andrea D'Amico a Radio FirenzeViola



Andrea D'Amico, noto procuratore, ha parlato nel corso delle dirette di Radio FirenzeViola: "Sono molto molto dispiaciuto perché ho incontrato Barone a gennaio e lo avevo trovato benissimo. Speriamo in un miracolo sanitario. Il suo entusiasmo, il supporto che ha sempre dato al progetto di Commisso, l'amicizia che ha dimostrato a tutti quelli che si avvicinavano a lui, lo rendono veramente una persona speciale. Spero che questa specialità lo aiuti a superare questa crisi.

Sono molto addolorato per la sua famiglia e per tutti coloro che gli vogliono bene. È stato compagno di squadra di Bill Manning, proprietario del Toronto e spesso parlavamo a tre di calcio. Anche lui mi ha mandato un messaggio di sostegno per Joe.

Lo avevo incontrato nel suo ufficio al Viola Park, aveva l'entusiasmo del bambino con l'esperienza del grande manager. Abbiamo bisogno di persone come lui, che fanno, perché troppo spesso si sentono solo parole e poi il niente".