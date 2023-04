VIOLA, Da dubbio a certezza: la difesa adesso vola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Se c'è un reparto che senza dubbio ha cambiato marcia da metà febbraio in poi, quello è senza dubbio la difesa. Italiano è riuscito a dare un'ottima impronta alla retroguardia viola che è decisamente salita in cattedra. La Fiorentina ormai non perde dal 12 febbraio, dalla gara con la Juventus, da lì in poi sono arrivati 12 risultati consecutivi che passano soprattutto dal reparto difensivo che in più di un'occasione ha mantenuto la porta inviolata.

Sono solo 6 i gol subiti nelle ultime 12 gare dove la Fiorentina ha pareggiato due volte (in casa con l'Empoli il 19 febbraio e l'ultima con lo Spezia) e vinto le restanti 10 gare. In ben 7 occasioni si contano i clean sheet che Biraghi e compagni sono riusciti a a portare a casa. E' chiaro che Italiano sembra aver trovato la giusta quadra in un reparto che se prima andava incontro a qualche disattenzione di troppo, adesso è diventato una certezza.