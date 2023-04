UNA STAGIONE RECUPERATA: VIOLA ORA OTTAVI COME LO SCORSO ANNO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il finale di stagione della Fiorentina si preannuncia quanto mai entusiasmante. Da troppo tempo ai tifosi viola non veniva data la possibilità di giungere al termine dell'annata calcistica con l'acquolina in bocca. La verità è che allo stato attuale il gruppo di Vincenzo Italiano può potenzialmente aggiudicarsi due coppe e una delle prime sette posizioni in campionato. Quest'ultima è forse la più soprendente delle constatazioni, o almeno quella su cui - per come le cose si erano messe a febbraio - si sarebbe fatto meno affidamento.

E invece la compagine gigliata ha fatto ricredere tutti a suon di vittorie, risalendo la china a una velocità inimmaginabile. Lo dicono i numeri, poiché se alla ventitreesima giornata (19 febbraio) i viola pareggiavano contro l'Empoli attestandosi al 14° posto in classifica con 25 punti, oggi dopo solo cinque turni la situazione è completamente cambiata, con la Fiorentina che occupa l'8° posto a quota 40 punti. Un rilancio eccezionale, in grado di capovolgere i sentori secondo cui le gesta dello scorso anno fossero ormai irripetibili.

Da una parte, infatti, alla ventitreesima giornata della Serie A 2021-22 la Viola aveva raccolto ben 11 punti in più rispetto alla squadra di due mesi or sono, dall'altra lo scarto con la classifica di un anno fa è adesso di sole 3 unità. Questo significa che non solo Vincenzo Italiano è stato capace di superare al meglio la prova "Europa" alla sua prima stagione con tre competizioni da onorare, ma ha pure sistemato un percorso in campionato che sembrava poter regalare ben poche gioie. L'appetito vien mangiando, è il caso di dirlo.