TRA RICHIESTE ALTE E POSSIBILE ESPERIENZA: PROSEGUE IL CASTING IN MEDIANA

In attesa che il calciomercato possa ufficialmente entrare nel vivo, la Fiorentina prova a capire le prime, possibili, mosse di calciomercato. Le parole di Joe Barone ieri al Trofeo Maestrelli a Montecatini hanno fatto intendere chiaramente che il lavoro della dirigenza non dipenderà dalla partecipazione o meno alla prossima Conference League. E che il mercato andrà, salvo sorprese, verso un'unica direzione. A prescindere da tutto.

Ma bensì, un fattore su cui si baseranno almeno due movimenti (importantI) in casa viola riguarda Sofyan Amrabat. La volontà del giocatore, ormai da settimane, è chiara. Mancano però offerte concrete. Lo stesso Joe Barone ha detto (LEGGI QUI) che ad oggi, com’è giusto che sia, il marocchino viene considerato un giocatore della Fiorentina, ma qualcosa sotto, anche e soprattutto in vista del possibile sostituto, si sta muovendo. Queste le parole del dg viola: "È un giocatore della Fiorentina e se si presenta qualcosa, io comunico sempre con Sofyan. Per ora pensiamolo alla Fiorentina, poi vedremo se arriverà un'offerta".

Magari per il momento solo sondaggi per capire il dà farsi. Partendo da Hjulmand, le cui richieste, come affermato da Corvino (LEGGI QUI), sono elevate ed importanti: "Non ha limiti, può giocare in qualsiasi top club mondiale. E lo dico perché ci credo veramente. Per lui chiediamo una cifra importante". Le ipotesi sulla possibile cifra superano addirittura i 25 milioni di euro. Altro nome finito in orbita viola nelle ultime ore è quello di Demirbay. Classe 93’ del Bayer Leverkusen può vantare ben 184 presenze in Bundesliga (22 gol e 44 assist). Senza mettere in secondo piano le quasi 40 presenze in ambito europeo. Sicuramente l'età avanza, ma l'esperienza (e leadership) che il tedesco potrebbe portare all'interno della rosa sono importanti.

I nomi e i sondaggi per la mediana gigliata proseguono. Attenzione però alle sorprese, che sono sempre dietro l'angolo.