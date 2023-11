TOTOFORMAZIONE, BALLOTTAGGIO IN DIFESA E DUNCAN-MANDRAGORA

FirenzeViola.it

Per Vincenzo Italiano sono ancora pochi i ballottaggi di formazioneda sciogliere a poche ore dalla gara contro il Bologna. In porta nessun dubbio o differenza tra i vari quotidiani, gioca Terracciano che riprenderà così il suo posto rimettendo Christensen in panchina. I terzini, vista l'assenza di Kayode, sono abbastanza obbligati e sono tutti d'accordo sulla scelta di Biraghi a sinistra e Parisi a destra.

Nel ruolo di centrale qualche differenza in più: si giocano una maglia da titolare al fianco di Martinez Quarta, uno tra Milenkovic e Ranieri. C'è chi indica il serbo, chi l'italiano. A centrocampo Arthur ripartirà dal 1' con Duncan e Mandragora in lizza per un posto nello scacchiere. Davanti invece sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda: spazio a Bonaventura dietro Nzola e a Brekalo sull'altra fascia rispetto a Nico Gonzalez.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Bologna secondo i quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola.

LA NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola.

REPUBBLICA (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola

CORRIERE FIORENTINO (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola.

FIRENZEVIOLA.IT (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola