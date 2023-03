STADIO, Nardella: "Dove giocare? Spetta al club"

Durante il suo intervento alla stampa a Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche del trasferimento obbligatorio della Fiorentina nel periodo in cui, da metà 2024 a metà 2026, i lavori di ristrutturamento dello stadio Artemio Franchi non permetteranno ai viola di giocare nell'impianto di Campo di Marte:"Siamo da tempo al lavoro con la società a cui spetta di individuare la soluzione definitiva tenendo di conto gli aspetti logistici/economici/organizzativi e, ripeto, noi abbiamo assicurato il massimo supporto della nostra amministrazione comunale alla Fiorentina. Nel rispetto delle regole. Siamo fiduciosi che troveremo una soluzione che soddisferà la stragrande maggioranza degli utenti, del resto si sta parlando del campionato 2024-25 e non del prossimo. Dobbiamo far presto, ma non si tratta di decidere domani mattina. Potete stare tranquilli".

