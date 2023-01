SOTTIL, Spera di poter tornare in campo a febbraio

Riccardo Sottil ha vissuto un 2022 a due facce: se, di fatto, è stato l'anno in cui si è preso un posto al sole nella Fiorentina, dall'altro è anche quello in cui da metà settembre in poi ha smesso di giocare per via di un brutto infortunio alla schiena che ha continuato a tormentarlo fino a costringerlo ad operarsi. Il recupero del classe '99 procede bene, ma forzare i tempi dopo aver vissuto una parentesi così lunga e dolorosa, avrebbe il sapore di un rischio da evitare quanto più possibile. Quando sarà possibile rivedere l'esterno viola?

Nella sua testa c'è febbraio

Un paio di giorni fa Sottil ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina, trasmettendo messaggi di ottimismo. "Mi sento bene, dopo l'operazione di venti giorni fa ho come obiettivo quello di rientrare in gruppo prima possibile". Già, perché ancora il 23enne figlio d'arte si allena ancora ampiamente a parte e nella sua testa ha un obiettivo temporale ben preciso per il suo rientro in campo, che dista però almeno una ventina abbondante di giorni: febbraio. Per arrivarci dovrà affrontare al meglio un gennaio che per lui significherà perlopiù reinserimento nei pieni ranghi e recupero della forma migliore, fino alla possibilità di tornare arruolabile, magari per l'inizio di febbraio, forse più realisticamente a metà. Un passo alla volta, dopo le peripezie degli ultimi tempi, è d'obbligo, anche se alla Fiorentina mancano gli strappi di quel Sottil che stava imparando a conoscere come imprevedibile scheggia impazzita del suo attacco. Tra i tanti obiettivi, nel 2023 c'è anche quello di riuscire finalmente a brillare con continuità.