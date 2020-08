SONDAGGIO FV, Maglie 2020/2021: vi piacciono?

Sono state appena lanciate le nuove magliette della Fiorentina - quella di casa e quella di trasferta - per la prima collezione stagionale viola firmata da Robe di Kappa. Il bianco e il viola si mescolano e si intersecano nelle divise presentate ufficialmente dalla società gigliata per la stagione sportiva 2020/2021. Qual è il gradimento dei tifosi? Per capirlo, noi di FirenzeViola.it abbiamo indetto un sondaggio. Per partecipare basta cliccare sul link qui sotto.

SONDAGGIO FV: VI PIACCIONO LE NUOVE MAGLIE DELLA FIORENTINA?