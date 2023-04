SERIE A, Il calendario delle pretendenti al 7° posto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Pretendenti all’Europa, ma senza la certezza di arrivarci posizionandosi come settima della classe. Questo perché, di norma, in Conference League ci andrebbe la sesta in classifica, con la vincente della Coppa Italia in Europa League. Molto spesso però, chi vince la Coppa Italia è già qualificato in una competizione europea. Di conseguenza, le posizioni per la qualificazione all’Europa tramite campionato scalerebbero di una posizione. Quest’anno, la situazione resta ancora assai dubbia, ma qui sotto elencheremo il calendario di Serie A, dalla prossima giornata fino all’ultimo turno, delle principali indiziate al settimo posto. Qualificazione europea a parte.

Piccola legenda: le stelle (che vanno da 1 a 3) indicano il grado di difficoltà del calendario, mentre la (T) che la gara è in trasferta e (C) in casa.

JUVENTUS - 2 stelle

Sassuolo (T), Napoli (C), Bologna (T), Lecce (C), Atalanta (T), Cremonese (C), Empoli (T), Milan (C), Udinese (T).

BOLOGNA – 3 stelle

Milan (C), Verona (T), Juventus (C), Empoli (T), Sassuolo (T), Roma (C), Cremonese (T), Napoli (T), Lecce (C).

FIORENTINA – 2 stelle

Atalanta (C), Monza (T), Sampdoria (C), Salernitana (T), Napoli (T), Udinese (C), Torino (T), Roma (C), Sassuolo (T).

TORINO – 2 stelle

Salernitana (C), Lazio (T), Atalanta (C), Sampdoria (T), Monza (C), Verona (T), Fiorentina (C), Spezia (T), Inter (C).

Mettendo a confronto i vari calendari, il tutto è molto equilibrato. Il più difficile, ad oggi, lo ha il Bologna: 4 sfide contro le big e la maggior parte delle partite alla propria portata, in trasferta. Più abbordabili gli altri, Fiorentina compresa, che avrà due scontri con Atalanta e Roma in casa.