SALERNITANA-FIORENTINA 3-3, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: cronaca a cura di Samuele Nenti

90' +3'- FINISCE QUI! 3-3. Una partita rocambolesca, ripresa tre volte dalla Fiorentina grazie ai gol di Gonzalez, Ikoné e Biraghi. Per i granata, tripletta di Dia.

90'+3'- Ammonito Duncan dopo un fallo in mezzo al campo.

90'+2' - Ultimo cambio Salernitana. Esce Mazzocchi, dentro Sambia.

90'- Saranno 3 i minuti di recupero.

89'- Fuorigioco a favore della Fiorentina. Mazzocchi rimane fermo a terra dopo uno scontro di gioco.

86'- Con tre esterni di ruolo in campo, Italiano ha messo Nico Gonzalez dietro a Jovic. Sottil e Ikoné larghi sulla fascia.

84'- GOOOOOOLLLLL!!!! BIRAGHIIIII!!!! Punizione che inganna Ochoa, batte sul palo e finisce in rete. La Fiorentina recupera per la terza volta il risultato!!

83'- Ghiotta punizione ottenuta da Ikonè. Ammonito Bradaric.

81'- Ultimo cambio Fiorentina. Fuori Barak, dentro Sottil.

80'- GOL SALERNITANA. Dia non sbaglia dagli undici metri, tripletta per lui.

78'- Rigore Salernitana. Ancora troppo alta la difesa viola. Terracciano esce in ritardo su Mazzocchi.

77'- Errore di Quarta in fase di impostazione. Successivamente Duncan atterra Dia. Punizione per la Salernitana.

74'- Miracolo Ochoa! Angolo di Biraghi, palla che rimpalla su Quarta e il portiere messicano salva il tutto.

70'- IKONEEEEEEE!!! 2-2!!!!!!! Bonaventura infila in modo perfetto per Ikonè, il francese scarta Ochoa e ristabilisce, nuovamente, la parità.

68'- Duncan, ritrovandosi sull'out sinistro del campo, prova un cross. Risultato pessimo.

65'- Triplo cambio Fiorentina. Fuori Igor, Mandragora e Cabral. Dentro Ranieri, Duncan e Jovic.

64'- Coulibaly, da ultimo uomo, rischia grosso. Per poco Ikoné non riesce a recuperare palla. Fortunato il centrocampista della Salernitana.

62'- Cabral va sul fondo, traversone a tagliare l'area granata. Nico Gonzalez non ci arriva.

59'- Doppio cambio Salernitana. Fuori Bohinen-Maggiore, entrano Vilhena e Kastanos.

59'- Cambio Fiorentina. Esce Castrovilli, dentro Bonaventura.

58'- GOL SALERNITANA. DOPPIETTA DIA. Gol quasi fotocopia di quello che ha aperto il match. La difesa viola va in bambola e Dia, un'altra volta, si ritrova facilmente davanti a Terracciano.

54'- Ammonito Quarta. La Salernitana parte in contropiede con Dia, Quarta, commette fallo e viene ammonito. L'ex River, diffidato, salterà la trasferta di Napoli.

52'- Botheim, ammonito poco fa entra falloso su Nico Gonzalez. Richiamo dell'arbitro.

50'- Ammonizione Salernitana. Parte Dodò, Botheim lo stende. Secondo cartellino giallo per i granata.

49'- Cabral! Schema su calcio d'angolo con Mandragora che va al cross. King Arthur, smarcandosi bene, non riesce a trovare la porta.

48'- Ammonizione Salernitana. Duello aereo tra Nico e Daniliuc. Braccio largo del difensore granata e cartellino giallo.

48'- Questa volta il fuorigioco della linea difensiva viola funziona. Dia pizzicato in offside.

46'- Castrovilli allarga per Nico Gonzalez, cross dell'argentino bloccato da Ochoa.

46'- Pronti via e Cabral prende un colpo. Brasiliano che zoppica, ma le sue condizione sembrano ok.

45' - SI RIPARTE ALL’ARECHI! Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +1'- Termina qui il primo tempo. Risultato sull'1-1 tra Salernitana e Fiorentina.

45'- Assegnato 1 minuto di recupero.

44'- Ammonito Cabral. Schiocchezza del brasiliano che dopo un fallo fischiato butta via il pallone. Tre ammonizioni per la Viola, zero per la Salernitana.

44'- Ikoné prova a lanciarsi palla al piede verso la porta. Chiuso bene da Lovato.

42'- Ammonito Castrovilli. Il numero 10 viola, nel tentativo di recuperare palla, entra in scivolata sul difensore granata. Fallo giudicato dall'arbitro scomposto e secondo cartellino giallo per la Fiorentina.

39'- Ammonito Mandragora. Nella zona centrale del campo, l'ex Torino entra in netto ritardo su Coulibaly. Primo cartellino giallo del match.

38'- Ancora proteste sull'assegnazione di un fallo laterale. Mister Italiano si lamenta per la decisione arbitrale a favore della Salernitana.

35'- NICOOOOO!! 1-1!! Dodò prende palla a centrocampo, uno-due con Ikoné, cross nel mezzo verso Nico che di testa non sbaglia. Fiorentina che riporta la partita in parità!

33'- Gonzalez! Pirola perde palla sul pressing di Ikoné, allarga per Nico che da dentro l'area, un po' defilato, spara alto.

32'- Braccio largo di Mazzocchi su Mandragora. Punizione a favore della Fiorentina.

30'- Ikoné perde ingenuamente palla, Dia riparte e viene abbattuto da Quarta. Argentino richiamato dal direttore di gara.

29'- Grande slalom di Cabral che scarta mezza Salernitana. Il suo tentativo di andare verso la porta però viene chiuso dai difensori granata.

27'- Momento di confusione sull'assegnazione di un fallo laterale. Le due squadre protestano, ma la scelta dell'arbitro ricade a favore dei viola.

25'- Corner Fiorentina. Batte Biraghi, la difesa della Salernitana allontana la minaccia. Ci prova poi Mandragora che sbaglia il cross. Rinvio dal fondo per Ochoa.

23'- Salernitana che dopo il vantaggio ha abbassato la retroguardia. La Fiorentina però, fin qui, non ha creato chiare occasioni da gol.

21'- Barak cerca Nico Gonzalez con un cambio di gioco. Completamente impreciso il passaggio. Palla in fallo laterale.

19'- Biraghi crossa dalla sinistra, Ikoné di testa ci arriva ma la palla si alza. Blocca Ochoa.

18'- Pestone di Bohinen su Barak. Punizione per la Fiorentina.

16'- Martinez Quarta mette in difficoltà Dodò. Il brasiliano riprende il compagno argentino per il passaggio impreciso.

14'- Sostituzione Salernitana. Non ce la fa Gyomber, al suo posto entra Daniliuc.

12'- La Fiorentina prova a rialzare la testa. Nullo il tentativo di Ikoné.

10'- GOL SALERNITANA. Dia sblocca la gara. Grande ingenuità della difesa viola che nel tentativo di fare fuorigioco a centrocampo spalanca le praterie a Dia verso la porta. Salernitana in vantaggio.

7'- Dodò parte dalla difesa palla al piede, serve Ikoné che sbaglia completamente il cambio di gioco.

5'- Sugli sviluppi della punizione il tentativo di tiro di Nico Gonzalez viene ribattuto dalla difesa granata.

4'- Brutta entrata di Bohinen su Nico Gonzalez. Punizione affidata a Biraghi.

3'- Barak! Ikoné parte in solitaria, l'ex Verona si inserisce in area e spara alto. Rinvio dal fondo per la Salernitana.

2' - Salernitana che è partita forte. Ottenuto il primo calcio d'angolo della partita. Sugli sviluppi di quest'ultimo fallo su Castrovilli. Possesso viola.

0' - VIA! SI PARTE ALL’ARECHI! Primo pallone giocato dalla Salernitana, quest'oggi in divisa granata. Fiorentina in bianco.

La Fiorentina vuole proseguire a vincere in campionato dopo i tre punti ottenuti nel largo successo contro la Sampdoria la scorsa domenica. Tra pochi minuti i ragazzi di Vincenzo Italiano scenderanno in campo allo Stadio Arechi di Salerno contro i campani dell’ex viola Paulo Sousa, che pochi giorni fa ha rovinato e rimandato la festa scudetto al Napoli. L’obiettivo della squadra gigliata è chiaro: ottenere i tre punti, mantenere l’ottava posizione in classifica e alzare ancora di più il morale in vista delle prossime, decisive, gare. Firenzeviola.it vi racconterà tutte le emozioni della sfida che partirà alle 18: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della partita.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Bradaric; Botheim, Dia. Allenatore: Sousa (squalificato)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodò, Quarta, Igor, Biraghi, Castrovilli, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Cabral, Ikonè. Allenatore: Italiano.