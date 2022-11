INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV CONFERENCE, ALLE 14 IL SORTEGGIO: POSSIBILI SFIDANTI Quest’oggi la Fiorentina conoscerà la sua avversaria nel turno di spareggio in Conference League. Sorteggio in programma alle ore 14, sono sette le possibili avversarie dei gigliati: i ciprioti dell’AEK Larnaca, in cui gioca l’ex Tomovic, il... Quest’oggi la Fiorentina conoscerà la sua avversaria nel turno di spareggio in Conference League. Sorteggio in programma alle ore 14, sono sette le possibili avversarie dei gigliati: i ciprioti dell’AEK Larnaca, in cui gioca l’ex Tomovic, il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi