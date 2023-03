RAGAZZE IN RITIRO A TIRRENIA, ALLA RICERCA DELLA LORO MIGLIOR VERSIONE. TORNA A VINCERE LA PRIMAVERA FEMMINILE

Inizia oggi la settimana di ritiro preparatoria in vista della poule scudetto per la squadra femminile viola. Dopo il ritrovo ai campini le ragazze partiranno in vista del Centro di preparazione olimpica di Tirrenia dove rimarranno fino a venerdì prossimo. Saranno cinque giorni impegnativi per la formazione allenata da Patrizia Panico che dovrà dare risposte in questa seconda parte di stagione. È inutile esporre nuovamente la situazione di classifica e quella legata agli scontri diretti. La Fiorentina deve ritrovare sé stessa e tirar fuori coraggio e mentalità che sono state assenti durante la prima parte del campionato contro le grandi. A tre gare dalla fine della regular season, le gigliate militavano stabili tra secondo e terzo posto. A seguito delle sconfitte con Juventus e Inter sono scivolate al quinto posto. Ad oggi, la Fiorentina Femminile pare essere la squadra più debole a partecipare a questa poule scudetto; ma il calcio, si sa, è uno sport imprevedibile. Per questo motivo la società ha optato per un ritiro a scopo di preparazione, considerando anche il fatto che, le altre quattro, sono impegnate nelle semifinali di Coppa Italia Femminile.

A Tirrenia la Fiorentina sosterrà quattro giorni di allenamento fino a giovedì più un test fisico, già programmato per venerdì, contro il Sassuolo Femminile. Sarà l’ultima gara disputabile prima dell’inizio del torneo conclusivo che vede le ragazze viola subito contro la Roma capolista al Torrini di Sesto Fiorentino. L’assalto al secondo posto, che vorrebbe dire qualificazione alla Uefa Women’s Champions League, sembra quasi utopico. Ma sarebbe anche sbagliato per le dirette concorrenti sottovalutare il potenziale della compagine viola che nel mercato di gennaio si è comunque ben rinforzata. Al termine della poule scudetto sarà tempo di bilanci. In casa viola alcune cose sono destinate a cambiare. Non è certo, ma è molto probabile, che a fine stagione avverrà un cambio in panchina. Nonostante questa seconda annata migliore della precedente, il feeling tra Patrizia Panico e l’ambiente viola non è mai decollato. Assieme alla coach sono destinate a salutare diverse calciatrici, ma di questo riparleremo più avanti.

Sabato scorso è stata una giornata particolare per la Fiorentina. Giorno in cui cadeva il quinto anniversario dalla morte di Davide Astori. La commozione nel corso del match tra Fiorentina e Milan allo stadio Artemio Franchi si è vista e sentita. Ma grazie alle reti di Nico Gonzalez e Luka Jovic, il giorno del ricordo e del dolore si è trasformato in una parziale festa. Oltre alla prima squadra, sono tornate alla vittoria le giovani Under 19 della Primavera femminile viola che si sono imposte a Verona sul campo dell’Hellas. Prima della gara, la formazione allenata da mister Claudio Ricci ha voluto omaggiare il compianto capitano viola esponendo la maglia col numero 13. Dopo un primo tempo terminato senza reti, le toscane si sono imposte per 1-3 frutto della doppietta di Giulia Ciabini e del goal di Anita Cochis. Una vittoria che vale oro per la primavera femminile che sta vivendo una stagione complicata. Tre punti ottenuti giocando per Davide Astori e con Davide Astori.