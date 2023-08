QUOTAZIONI DI SOTTIL IN RIALZO PER SABATO: PUÒ GIOCARE DAL 1'

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'inizio della stagione calcistica è alle porte, la Fiorentina è attesa dalla prima gara di campionato, sabato alle 20:45, contro il Genoa di Alberto Gilardino. Mister Vincenzo Italiano è al lavoro per presentare la miglior formazione al cospetto dell'ex bomber viola. E, a proposito di attaccanti, sono in rialzo le quotazioni di Riccardo Sottil per un posto da titolare. Il classe '99 spera di potersi mettere in mostra fin da subito a Marassi.

Non è un caso che lo scorso anno, in conferenza stampa, il ds gigliato Daniele Pradè si sia così espresso sul figlio d'arte: "È da lui che mi aspetto il vero salto di qualità in questa stagione". E in effetti il campionato di Sottil si era aperto nel migliore dei modi, con prestazioni altisonanti legate a una continuità di rendimento più che premiata dall'allenatore. Poi l'ernia al disco che lo ha costretto all'operazione, con conseguente stop.

Anche perché, in tutto ciò, col passare dei giorni diminuiscono le possibilità che il ventiquattrenne lasci la Fiorentina. Un po' per le difficoltà logistiche che comporterebbe una sua eventuale partenza in extremis, un po' per l'utilità da lui rappresenta in fatto di liste in quanto prodotto del vivaio viola. L'incontro in programma ormai tra due giorni può dunque rappresentare un riscatto per Sottil. O almeno questo è l'augurio.