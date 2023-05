QUI BASILEA, Maxi turnover e brutto K.O. in campionato

Fonte: Mirko Giogli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Continuano le difficoltà nel campionato locale per il Basilea, che, forte della vittoria per 2-1 sulla Fiorentina a Firenze, conferma come l’unico obiettivo stagionale sia ormai la finale di Praga. Nella giornata di ieri, la squadra allenata da Heiko Vogel, è stata surclassata per 6-1 dal San Gallo. L’undici iniziale scelto dall’allenatore tedesco per il match di campionato, però non nasconde la volontà di andare “all in” sulla Conference League; infatti, viste anche le squalifiche di Xhaka, Burger e Adams, sono solo due i calciatori titolari visti dal primo minuto anche a Firenze, Michael Lang e Andy Diouf, autore del gol dell’1-1 nella gara contro i viola. Proprio quest’ultimo, ieri, si è reso protagonista di un errore goffo a centrocampo, che ha indirizzato poi l’attaccante avversario verso la porta per il gol del 6-1.

La partita contro il San Gallo evidenzia i limiti difensivi e le lacune che potranno essere sfruttati dalla Fiorentina nella gara di ritorno. Le uniche note positive di giornata per i rossoblu sono i soliti, Amdouni, subentrato a partita in corso e Zeqiri. Ovviamente quello che si presenterà in campo contro i gigliati giovedì sera, sarà un Basilea completamente diverso, ma i viola hanno tutte le carte in regola per poter ribaltare il risultato e conquistarsi la finale.