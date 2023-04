PROB. FORM., Dubbio Amrabat, davanti i big

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Restano ancora almeno due dubbi di formazione in casa Fiorentina in vista della semifinale di ritorno in Coppa Italia di domani sera al Franchi contro la Cremonese. Scontato il rientro in difesa di Milenkovic per Martinez Quarta, l'interrogativo maggiore rigarda al centrocampo dove Mandragora non è al top (e potrebbe star fuori) mentre Amrabat è diffidato e rischia di saltare la finale in caso di giallo: riposerà? In attacco certo il rientro dal 1' dopo la panchina a Monza di Gonzalez mentre per l'altro esterno il dubbio è tra Ikoné e Sottil, con Brekalo leggermente attardato. Scontato in attacco l'impiego di Cabral nel ruolo di prima punta. Nella Cremonese out Chiriches e Tsajout, ma non stanno bene nemmeno Benassi e Ciofani (convocati per Firenze). Ecco le probabili formazioni del match.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 38 Mandragora, 10 Castrovilli; 22 Gonzalez, 72 Barak, 33 Sottil; 9 Cabral.

A disposizione: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 23 Venuti, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 15 Terzic, 34 Amrabat, 32 Duncan, 42 Bianco, 77 Brekalo, 8 Saponara, 11 Ikoné, 99 Kouame, 7 Jovic.

Allenatore: Italiano.

CREMONESE (4-3-1-2): 45 Sarr; 17 Sernicola, 24 Ferrari, 44 Lochoshvili, 33 Quagliata; 6 Pickel, 28 Meité, 19 Castagnetti; 27 Galdames; 90 Dessers, 77 Okereke.

A disposizione: 12 Carnesecchi, 13 Saro, 15 Bianchetti, 5 Vasquez, 18 Ghiglione, 26 Benassi, 23 Acella, 3 Valeri, 10 Buonaiuto, 20 Felix, 99 Basso Ricci, 9 Ciofani.

Allenatore: Ballardini.