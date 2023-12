PRIMAVERA, Alle 11 in campo con il Lecce: le formazioni

Cerca tanta continuità la Fiorentina Primavera: oggi alle 11, presso il Viola Park, la squadra di Galloppa va a caccia del terzo successo di fila dopo quelli con Genoa (in Coppa Italia) e Sampdoria (in campionato) contro il Lecce, squadra campione in carica che tuttavia al pari dei viola staziona da inizio stagione nei bassifondi della classifica. La sfida di oggi, valida per la 14a giornata di Primavera 1, può essere dunque quella della svolta definitiva. Ecco le formazioni ufficiali del match dello stadio "Curva Fiesole":

FIORENTINA: Tognetti; Comuzzo, Biagetti, Elia; Vigiani, Vitolo, Ievoli, Fortini; Padilla, Rubino; Caprini. All. Galloppa.

LECCE: Borbei; Addo, Pascalau, Samek, Mc Jannet; Vulturar, Burnete, Pacia; Agrimi, Minerva, Corfitzen. All. Coppitelli.

Arbitro: Andeng Tona.