OBRENOVIC, Focus sull’arbitro di Fiorentina-Lech Poznan

Fonte: A cura di Jacopo Massini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

La Fiorentina giovedì alle 18.45 disputerà il match di ritorno contro il Lech Poznan con l’obiettivo di difendere il 4-1 dell’andata e accedere così alle semifinali di Conference League. L’arbitro dell’incontro, come già annunciato, sarà Rade Obrenovic. Classe 1990, sloveno e alla sua terza direzione ufficiale in questa competizione quest’anno. Le altre due sfide sono state Slavia Praga-Sivasspor, ai gironi (1-1) e Basilea Slovan Bratislava, agli ottavi (2-2). La scorsa stagione arbitrò tre match di Conference, tutti nella fase a gironi. Quest’anno ha diretto anche due sfide di Europa League.

Il giovane fischietto sloveno non ha mai arbitrato una partita di una squadra italiana, se non dell’Under 19. In passato è infatti stato arbitro di alcune sfide di Youth League (Champions League under 19) e ha incrociato nel suo percorso Roma, Inter e Atalanta. Il bilancio con queste tre squadre è di 2 vittorie e una sconfitta (dei giallorossi contro l’Atletico Madrid, nella stagione 2017/2018). Obrenovic ha però arbitrato due partite della nazionale italiana (entrambe amichevoli), con gli azzurri che hanno vinto la prima per 4-0 contro l’Estonia e hanno pareggiato la seconda contro l’Ucraina (1-1).

In totale in carriera ha diretto 231 partite, assegnando 56 rigori (1 ogni circa 4 partite) e tirando fuori 972 volte il cartellino giallo (4 cartellini a partita in media). Tra doppie ammonizioni e rossi diretti ha invece espulso un giocatore per 51 volte