EX VIOLA MATRI, LASCIA SASSUOLO: SU LUI PARMA, SPAL E BRESCIA L'attaccante ex Fiorentina, attualmente al Sassuolo, Alessandro Matri è in scadenza di contratto e il portale SassuoloNews.net riporta che la società neroverde non intende rinnovare il rapporto con il classe 1984. Così torna a farci un... L'attaccante ex Fiorentina, attualmente al Sassuolo, Alessandro Matri è in scadenza di contratto e il portale SassuoloNews.net riporta che la società neroverde non intende rinnovare il rapporto con il classe 1984. Così torna a farci un... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi