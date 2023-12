MAZZOCCHI, Ecco quanto è valutato dalla Salernitana

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Fiorentina va in cerca di un esterno basso per rimpolpare gli uomini a disposizione di Italiano nella linea difensiva, anche e soprattutto alla luce dei problemi fisici accusati da Dodo, il cui infortunio al legamento non lo vedrà tornare in campo per almeno un paio di mesi dall'arrivo del 2024. Uno dei nomi usciti nei giorni scorsi porta a Salerno e al laterale Pasquale Mazzocchi (28 anni), identikit che pare particolarmente adatto per più di un motivo.

Intanto perché a Firenze arriverebbe un giocatore d'esperienza e ormai avvezzo alle dinamiche del calcio italiano, un leader nel biennio di Salernitana, oltre che estremamente poliedrico: a renderlo appetitoso, infatti, c'è la sua capacità di sapersi disimpegnare su entrambe le fasce, pur preferendo giocare da quinto di centrocampo che non da terzino puro.

E, ultimo ma non ultimo, anche la valutazione della Salernitana sembra tutt'altro che irraggiungibile: i campani, che si priverebbero di lui a gennaio solo a titolo definitivo, lo valutano circa 4 milioni di euro, facile immaginare che a 3 o poco più sarebbe possibile portarsi a casa il giocatore. Sono questi i motivi principali che stanno inducendo la Fiorentina a mettere sul tavolo tutte le riflessioni del caso.