LE PROBABILI: TORNANO I BIG MA QUANTI DUBBI SUGLI ESTERNI

Qualche certezza (il ritorno dei big Dodo, Amrabat e Cabral dal 1') ma anche più di un dubbio di formazione per il probabile undici che la Fiorentina schiererà oggi pomperiggio all'U-Power Stadium contro il Monza. I quotidiani, in tal senso, si dividono e se in difesa solo Tuttosport sceglie di tenere fuori Martinez Quarta per dar spazio a Milenkovic (nessuno, invece, dubita che Dodo si riprenderà la maglia da titolare), è a centrocampo che permangono gli interrogativi maggiori.

Quasi tutte le testate, del resto, sono convinte che Mandragora possa godere in Brianza di un turno di riposo, visto il contemporaneo ritorno in campo dall'inizio di Amrabat, con Castrovilli favorito nel ruolo di partner in mediana del marocchino (ma Gazzetta, ad esempio, è convinta che toccherà ancora all'ex Udinese, con il 10 spostato sulla trequarti al posto di Barak). Dietro la punta (lì davvero zero dubbi, toccherà a King Arthur Cabral) un gran ballo delle incertezze, specie sulle fasce.

Se infatti - al centro - tutti i giornali sono convinti che toccherà a Barak prendere il posto dell'infortunato Bonaventura, le ipotesi che vanno per la maggiore sugli esterni è che possa toccare a Gonzalez (tenuto però in panchina da Repubblica) e Ikoné, anche se c'è chi al posto del francese suggerisce di tentare la carta Saponara o Sottil.

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Castrovilli, Gonzalez; Cabral.

Il Corriere dello Sport-Stadio: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral.

Tuttosport: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Cabral.

La Nazione: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral.

Il Corriere Fiorentino: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral.

La Repubblica: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral.

Il Tirreno: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral.

Firenzeviola.it: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral.