LA VITA SU OGNI PALLONE, NICO SUONA LA CARICA

Arriveranno soprattutto oggi i 500 tifosi viola che seguiranno dal vivo la sfida con il Lech Poznan. Nella cittadina polacca la vigilia del match scorre via serena, illuminata dal sole che rende la temperatura persino gradevole. A qualche chilometro dal centro lo stadio è pronto ad ospitare gli oltre 43.000 spettatori che si erano aggiudicati i biglietti subito dopo il sorteggio, segno che una certa disattenzione all’evento è soltanto pura illusione.

In realtà a Poznan sono in tanti a sperare di passare il turno e continuare la cavalcata europea, e d’altronde gli ultimi risultati in Conference legittimano le ambizioni del tecnico olandese Van Den Brom. Di contro però anche la Fiorentina arriva forte dei suoi 12 risultati consecutivi, e comunque di un cammino in Europa che ha regalato più di una soddisfazione.

Intanto il tecnico viola ritrova Amrabat in un turno in cui mancherà Quarta squalificato, il marocchino giocherà accanto a Mandragora mentre l’argentino lascerà spazio a Igor e Milenkovic davanti a Terracciano. Con Nico e Bonaventura sono Saponara, Ikonè e Brekalo a giocarsi la terza maglia (ma il francese sembra davanti a tutti) mentre davanti Cabral resta favorito su Jovic. Pochi i dubbi anche in casa Lech, dove Velde, Sousa e Skoras supporteranno la punta Ishak, in mezzo Karlstrom e il georgiano Kwekweskiri al posto dello squalificato Murawski.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek, Pereira, Salamon, Milic, Rebocho, Karlstrom, Kwekweskiri, Velde, Sousa, Skoras, Ishak

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral