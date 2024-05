L. FABBRI, Oggi nel settore ospiti al Bentegodi di Verona

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Reduce dalla grandissima prestazione che lo ha visto centrare il settimo lancio più lungo della storia del getto del peso e il più lungo dell'anno a livello mondiale, l'atleta olimpico e tifoso viola Leonardo Fabbri ha sfruttato la trasferta della Fiorentina a Verona per seguire la squadra di Italiano al Bentegodi. Fabbri in questi giorni si trova a Vicenza per la preparazione ai suoi prossimi impegni, e con l'arrivo della squadra viola in Veneto non ha perso l'occasione per godersi dal vivo la sfida dei viola.