KOUAME, NESSUN ASSIST E ZERO GOL DA OTTOBRE. ORA SERVE UNA SVOLTA

I numeri della Fiorentina in questo 2023, soprattutto in Serie A, sono a dir poco preoccupanti. La squadra di mister Vincenzo italiano, infatti, quest’anno in otto partite ha collezionato ben cinque sconfitte, due pareggi e appena una vittoria. Oltre ai risultati, però, la formazione viola ha perso anche una pedina importante che risponde al nome di Christian Kouame.

Dopo che il presidente Rocco Commisso in persona aveva voluto fortemente la permanenza dell’attaccante ivoriano a Firenze, quest’ultimo era stato uno dei migliori tra i viola nella prima parte di stagione. Tra campionato e Conference League, infatti, il classe ‘97 era riuscito a mettere a segno tre gol e ben sei assist. Il Kouame che i tifosi hanno potuto ammirare in estate e autunno, però, sembra essere solo un lontano ricordo rispetto a quanto visto in questo 2023, dove quasi sempre l’ex Genoa ha mostrato grandi difficoltà di rendimento.

L’ultimo gol in campionato dell’attaccante gigliato risale al 17 ottobre nella sfida pareggiata contro il Lecce, mentre l’ultimo assist è datato 27 ottobre contro l’Inter. Quasi quattro mesi senza alcun bonus per Kouame quindi. Numeri che fanno preoccupare non poco e che il giocatore deve riuscire a migliorare il prima possibile, con la speranza di tutti di rivedere al più presto il calciatore visto da agosto fino all’ultima sfida del 2022 contro il Milan.