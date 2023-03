ITALIANO, Castrovilli? Sia lui che Jovic avevano la febbre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Vincenzo Italiano nel post partita ha parlato anche delle condizoni di Jovic e Castrovilli, con i due che non ha preso parte alla partita a causa della febbre.

Kouame scelto per la febbre di Jovic? Dodo sta mostrando il suo vero volto?

"In cinque-sei non avevano recuperato e confermo che sarebbe stata una forzatura mandarli in campo. Jovic e Castrovilli stamattina avevano la febbre, Luka neanche stava in piedi. Con Cabral che non rischiamo per non andare incontro a infortuni, ci poteva aiutare Kouame a dare profondità. Abbiamo tirato il collo a Baschirotto e Umtiti in verticale, ognuno ha le sue caratteristiche e le sfrutta in base alla partita. Lui si impegna sia a destra, a sinistra che da prima punta e quello è importante. Dodo finalmente è riuscito a "scavallare" l'aspetto fisico. Il problema era quello, l'inattività e l'infortunio al polpaccio che lo ha rallentato. Inizia d avere grande intesa coi compagni e sta bene, lo vedo sorridente e valore aggiunto".

