IND.FV, Commissione V.Park: la riunione slitta al 3/8

© foto di Claudio Giovannini

Ci sarà ancora da attendere qualche giorno in più del previsto prima che vada in scena la tanto sospirata commissione tecnica regionale dei Vigili del fuoco che darà il placet definitivo per l'apertura del Viola Park: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la data della riunione clou (inizialmente prevista per dopodomani, 27 luglio) è stata spostata ancora e in particolare, stavolta, al 3 di agosto, ovvero una settimana dopo. Una scelta varata dai Vigili del fuoco stessi poiché - è quanto trapela dalle fonti legate alla Commissione - "tecnicamente impossibile farla prima".

Alla base di questa decisione, è stato inoltre spiegato, ci sono infatti procedure complesse che hanno portato a un ritardo circa la concessione delle deroghe alle norme vigenti (richieste dalla Fiorentina in una comunicazione - secondo quanto riferito da quiantella.it - dell'11 luglio, e seguita da una mail del giorno successivo ricevuta dal Comune di Bagno a Ripoli) che saranno basilari per l'apertura del centro sportivo al pubblico.