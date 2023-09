FRO-FIO 1-1, Allo Stirpe vige la parità: Viola sprecona

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Finisce in parità la partita dello Stirpe, il Frosinone e la Fiorentina si dividono la posta in palio con un gol per tempo: finisce 1-1. Sono i viola a cominciare meglio e a rendersi pericolosi per primi con una serie di occasioni: al minuto 20, è Gonzalez che insacca il gol dello 0-1 sfruttando il preciso assist di Duncan e firmando il vantaggio sul tabellino. Nel secondo tempo meglio il Frosinone. Caso, uno dei subentrati e tra i tanti ex viola in campo, disegna un bel cross sul quale è più lesto di tutti Soule per l'1-1 con un colpo di testa sotto misura. Alla squadra di casa il punto basta e avanza per proseguire nella recente scia positiva.

Amarezza per la Fiorentina che ottiene il quarto risultato utile consecutivo, anche se nel primo tempo è stata un po' sprecona.