FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

È un dato tutto sommato incoraggiante quello che riguarda gli spettatori presenti questa sera alo stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Rapid Vienna. Come fatto sapere dal club viola infatti, sono presenti 25.197 spettatori, per un incasso totale di 488.597,00 euro.