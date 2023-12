FOTO FV, Ieri la cena di Natale del VC Firenze 2005

Bella serata all’insegna dell’amicizia e della passione per la Fiorentina quella andata in scena ieri presso presso il circolo Luciano Piani a Rovezzano, dove si è svolta la consueta cena di Natale organizzata dal Viola Club Firenze 2005. Alla presenza di oltre 50 persone, tra cui il presidente Milena Poggesi e i vice presidenti Alessio Serra e Valentina Gori, i soci del Viola Club si sono scambiati gli auguri per le festività, con tanto di canti e balli e lotteria finale (con in palio anche un maglia in edizione limitata per la nascita del Viola Park), nella speranza che la seconda parte di stagione della squadra di Italiano sia avvincente come quella dello scorso anno.

Tra gli ospiti - oltre al nostro Andrea Giannattasio - presente anche l'ex bomber viola Christian Riganò. Queste alcune foto della cena raccolte da Firenzeviola.it: