INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DUE ANNI FA KVARA FU PROPOSTO ALLA VIOLA Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Archiviato il pareggio di Lecce, la Fiorentina è pronta a tornare in campo in vista del delicato match contro l'Inter. Gli uomini di Italiano, dopo un giorno di riposo, si ritroveranno oggi pomeriggio al centro sportivo Davide Astori per una seduta di... Archiviato il pareggio di Lecce, la Fiorentina è pronta a tornare in campo in vista del delicato match contro l'Inter. Gli uomini di Italiano, dopo un giorno di riposo, si ritroveranno oggi pomeriggio al centro sportivo Davide Astori per una seduta di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi